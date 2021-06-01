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01 июня 2021, 14:40 482

Взрывы на складах в Балаклее: дело одного из подозреваемых передали в суд

01 июня 2021, 14:40 482
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Фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований передало в суд обвинение в отношении бывшего командира отряда разминирования, который фигурирует в уголовном деле взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В 2019 году на территории военной части во время загрузки взрывоопасных предметов произошло их возгорание и взрыв. В результате трое военнослужащих погибли, еще трое - получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным следствия, командир отряда разминирования не принял мер по обеспечению защиты личного состава, соблюдения правил техники безопасности и не проконтролировал их работу с взрывоопасными предметами.

Офицера обвиняют в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее ВСК обнародовала выводы относительно событий в Балаклеи, заявив, что в нескольких местах под складами была заложена взрывчатка. Эту версию раскритиковал екс-заместитель генпрокурора.

7 мая 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что приобщат отчет ВСК к делу о взрывах на Харьковщине. Тогда Ирина Венедиктова пообещала провести полноценное расследование.

Впоследствии бывшему майору ВСУ выдвинули подозрение по делу взрывов в Балаклее.

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