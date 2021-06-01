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01 червня 2021, 12:42 145

ОАСК порушив справу щодо плати за транспортування газу для населення

01 червня 2021, 12:42 145
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Рixabay
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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо плати за транспортування газу для потреб населення

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що йдеться про справу щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 6 березня 2020 року №580 "Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем".

У постанові наголошувалося, що від початку 2021 року річна замовлена потужність споживача визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути меншою, зокрема, за 126 куб. м – для побутового споживача, який використовує газ для підігріву води та приготування їжі.

Позивач вважає, що постановою порушуються його права, оскільки він використовує вдвічі менший обсяг природного газу, а повинен сплачувати за транспортування 126 куб. м в обов’язковому порядку.

Суд призначив підготовче засідання у справі на 15 липня 2021 року.

Нагадаємо, 1 травня в Україні почали діяти річні тарифи на газ.

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