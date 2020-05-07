Вибухи у Балаклії: Офіс генпрокурора долучить звіт ТСК до справи
Звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо вибухів на складах боєприпасів долучать до матеріалів справи.
Про це заявили в Офісі генерально прокурора, повідомляє RegioNews.
На робочій зустрічі вирішили обговорити результати роботи ТСК з процесуальними керівниками слідства та експертами. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що парламентський контроль важливий для проведення повноцінного розслідування.
Слідство охоплює низку вибухів на складах боєприпасів Міноборони у період 2014-2018 рр. (Кривий Ріг, Балаклія, Калинівка, Ічня). Подіям у Балаклії приділили окрему увагу на зустрічі.
Наразі висновки Тимчасової слідчої комісії витребували слідчі Служби безпеки України. Коли СБУ вивчить матеріали, буде призначено комісії для проведення комплексної судової експертизи.
В Офісі генпрокурора назвали чотири основні версії:
- приховування фактів нестачі;
- недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;
- настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори;
- вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата.
Втім, правоохоронці готові розглядати і інші сценарії.
Загалом за час слідства допитали понад півтори тисячі свідків та призначили приблизно 500 судових експертиз. Деякі з них ще не завершили.
Нагадаємо, раніше ТСК оприлюднила висновки щодо подій у Балаклії, заявивши, що у кількох місцях під складами було закладено вибухівку. Цю версію розкритикував ексзаступник генпрокурора.
- 15:01 07 травня На Львівщині інженер збував радіоактивне обладнання
- 15:01 07 травня В Україні відновили роботу більше 500 ринків
- 14:50 07 травня Заарештували звільненого з полону бойовиків бранця
- 14:32 07 травня Корупція в КМДА: Кличко хоче розставити крапки над "і"
- 14:28 07 травня На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм
- 14:13 07 травня На Чернігівщині колишній начальник артскладу торгував боєприпасами з зони ООС
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе