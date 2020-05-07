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07 травня 2020, 11:59 6

Вибухи у Балаклії: Офіс генпрокурора долучить звіт ТСК до справи

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07 травня 2020, 11:59 6
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Венедіктова пообіцяла провести повноцінне розслідування
Фото: Facebook ДСНС України
Венедіктова пообіцяла провести повноцінне розслідування

Звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо вибухів на складах боєприпасів долучать до матеріалів справи. 

Про це заявили в Офісі генерально прокурора, повідомляє RegioNews.

На робочій зустрічі вирішили обговорити результати роботи ТСК з процесуальними керівниками слідства та експертами. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що парламентський контроль важливий для проведення повноцінного розслідування.

Слідство охоплює низку вибухів на складах боєприпасів Міноборони у період 2014-2018 рр. (Кривий Ріг, Балаклія, Калинівка, Ічня). Подіям у Балаклії приділили окрему увагу на зустрічі.

Наразі висновки Тимчасової слідчої комісії витребували слідчі Служби безпеки України. Коли СБУ вивчить матеріали, буде призначено комісії для проведення комплексної судової експертизи.

В Офісі генпрокурора назвали чотири основні версії:

  • приховування фактів нестачі;
  • недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;
  • настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори;
  • вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата.

Втім, правоохоронці готові розглядати і інші сценарії.

Загалом за час слідства допитали понад півтори тисячі свідків та призначили приблизно 500 судових експертиз. Деякі з них ще не завершили.

Нагадаємо, раніше ТСК оприлюднила висновки щодо подій у Балаклії, заявивши, що у кількох місцях під складами було закладено вибухівку. Цю версію розкритикував ексзаступник генпрокурора.


Балаклія вибух Офіс генпрокурора
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