У Раді офіційно оголосили про виключення нардепа Шевченка з фракції "Слуга народу”

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У Верховній раді під час засідання оголосили про виключення народного депутата Євгена Шевченка з фракції "Слуга народу".

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Оголошення про виключення нардепа із правлячої фракції зачитав перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з рішенням фракції "Слуга народу" від 24 травня, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції народного депутата Шевченка Євгена Володимировича", - зачитав Стефанчук.

Нагадаємо, народного депутата Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Фракція, зібравши необхідну кількість підписів, виключила його зі своїх лав.

Це сталося через те, що 20 квітня нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі. Зустріч проходила у палаці Лукашенка у Мінську.

Згодом повідомлялося, що "Слуга" Шевченко, який зустрівся з Лукашенком, буде збирати підписи за своє виключення із фракції. Керівництво фракції вважає, що нардеп "поліз не на своє поле".