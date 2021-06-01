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01 июня 2021, 11:20 29

В Раде официально объявили об исключении нардепа Шевченко из фракции "Слуга народа"

01 июня 2021, 11:20 29
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Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде во время заседания объявили об исключении народного депутата Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа".

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Объявление об исключении нардепа из правящей фракции зачитал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Согласно решению фракции "Слуга народа" от 24 мая, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", - зачитал Стефанчук.

Напомним, народного депутата Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Фракция, собрав необходимое количество подписей, исключила его из своих рядов.

Это произошло из-за того, что 20 апреля нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси. Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске.

Впоследствии сообщалось, что "Слуга" Шевченко, который встретился с Лукашенко, будет собирать подписи за свое исключение из фракции. Руководство фракции считает, что нардеп "полез не на свое поле".

Беларусь Слуга народа Верховная Рада нардеп скандал Евгений Шевченко

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