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31 травня 2021, 19:01 10

Руслан Стефанчук розповів про заходи безпеки в законопроєкті про місцеві референдуми

31 травня 2021, 19:01 10
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Фото з відкритих джерел
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У законопроєкті про місцеві референдуми враховано низку заходів безпеки від загроз, які можуть виникнути

Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Розробляючи законопроєкт про місцеві референдуми, ми чітко розуміли всі загрози, які можуть виникнути під час прийняття цього законопроєкту. Ми вклали кілька основних запобіжників.

Перше — ми позначили, що місцевий референдум може проводитися тільки на рівні адміністративно-територіальної одиниці, не включаючи райони та області, щоб не створювати сепаратистських відділень. Друге — ми поставили заборону на питання, які можуть впливати на територіальну цілісність і суверенітет. І третє — положення, передбачені в цьому законі щодо проведення місцевого референдуму на тимчасово окупованих територіях, відклали саме для них на момент повернення їх в Україну як державу, — розповів він.

За словами Стефанчука, депутати готові прийняти й інші запропоновані заходи.

Ми заклали всі основні запобіжники, які могли бути. Якщо громадяни України будуть бачити ще якусь необхідність застосувати будь-які запобіжники, ми завжди відкриті та готові внести в текст. Вважаю, що осінь найбільш оптимальна дата (для прийняття — ред.), для нас неважлива швидкість, а важлива якість законопроєкту, - сказав він.

Як повідомлялося, в Раді зареєстровали законопроєкт про місцевий референдум. 19 травня перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук разом з групою народних депутатів зареєстрували у парламенті законопроєкт під номером №5512 "Про місцевий референдум".

Також новий законопроєкт про місцеві референдуми оцінить Венеціанська комісія. Його буде відправлено до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанську комісію) для оцінки.

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