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01 червня 2021, 08:34 229

Зеленський розповів, що може стати справжньою загрозою для України

01 червня 2021, 08:34 229
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Фото: з відкритих джерел
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Створення справжньої Союзної держави Білорусі та Росії може стати найбільшою небезпекою для України, адже ці країни зможуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити тиск на країну

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

За його словами, створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це справжня небезпека для України.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича.

Україна РФ Володимир Зеленський Білорусь президент

 
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