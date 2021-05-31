Депутати переглянуть вартість неоподатковуваних посилок з-за кордону

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Про це повідомила в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, передає RegioNews.

Одне з питань, про яке нас довго просили люди - це оподаткування посилок з-за кордону. Рада розглядатиме законопроєкт, який підвищує мінімальну суму, яка підлягає оподаткуванню, зі 100 євро до 150 євро. Це означає, що до 150 євро не обкладається податком те, що ви замовляєте за кордоном у різних інтернет-магазинах. Це, напевно, буде найпопулярніший законопроєкт, думаю, буде 300 голосів, - заявила Підласа.

Як повідомлялося, в "Укрпошті" розповіли, як доставлятимуть посилки до Білорусі. "Укрпошта" через заборону польотів до Білорусі доставлятиме поштові відправлення в напрямку країни наземним автотранспортом.