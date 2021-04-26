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26 квітня 2021, 12:46 7

"Слуга" Шевченко, який зустрівся з Лукашенком, буде збирати підписи за своє виключення із фракції

26 квітня 2021, 12:46 7
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Керівництво фракції вважає, що нардеп "поліз не на своє поле"
Керівництво фракції вважає, що нардеп "поліз не на своє поле"
Фото: з відкритих джерел
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За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, народний депутат від партії "слуг" Євгеній Шевченко, який минулого тижня зустрічався із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пообіцяв самостійно зібрати підписи нардепів за його виключення із фракції.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews з посиланням на коментар Арахамії.

За словами Арахамії, на засіданні фракції багато депутатів співчували Шевченко, оскільки однією з цілей його поїздки було налагодження зв'язків з Білоруссю по трансплантації органів для українських пацієнтів.

Але у керівництва фракції є позиція, що його треба виключати, тому що він поліз не на своє поле. Шевченко багато разів сам просив мене виключити його з фракції, оскільки не хоче йти за своєю ініціативою. Він мені пообіцяв, що на цьому тижні буде сам допомагати збирати підписи проти себе ", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі, яка проходила у палаці Лукашенка у Мінську.

Давид Арахамія Білорусь Слуга народа конфлікт депутат

 
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