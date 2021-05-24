Народного депутата Шевченка виключили з фракції "Слуга народу"
Фракція "Слуга народу", зібравши необхідну кількість підписів, виключила народного депутата Євгена Шевченка зі своїх лав
Як передає RegioNews, про це повідомив у своєму Telegram-каналі член фракції "Слуга народу” Олександр Качура.
Євгенія Шевченка виключили зі "Слуги народу". Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів", - повідомив Качура.
За його словами, матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні.
Відомо, що напередодні Шевченко підтримав затримання в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича після екстреної посадки літака.
Нагадаємо, 20 квітня нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до президента Білорусі, яка проходила у палаці Лукашенка у Мінську.
Раніше повідомлялось, що мер Львова Андрій Садовий вважає, що "самопроголошений" президент Білорусі Олександр Лукашенко "підписав собі вирок", затримавши літак із білоруським опозиціонером на борту.