08:56  24 травня
В Україні вперше за дев'ять місяців різко впав добовий показник COVID-19
13:29  23 травня
У Кабміні зобов’язали АЗС продавати бензин не дорожче 30 грн
08:11  24 травня
Ситуація на Донбасі: бойовики шість раз обстріляли позиції ООС, поранено українського воїна
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 10:09 7

Народного депутата Шевченка виключили з фракції "Слуга народу"

24 травня 2021, 10:09 7
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Фракція "Слуга народу", зібравши необхідну кількість підписів, виключила народного депутата Євгена Шевченка зі своїх лав

Як передає RegioNews, про це повідомив у своєму Telegram-каналі член фракції "Слуга народу” Олександр Качура.

Євгенія Шевченка виключили зі "Слуги народу". Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів", - повідомив Качура.

За його словами, матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні.

Відомо, що напередодні Шевченко підтримав затримання в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича після екстреної посадки літака.

Нагадаємо, 20 квітня нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до президента Білорусі, яка проходила у палаці Лукашенка у Мінську.

Раніше повідомлялось, що мер Львова Андрій Садовий вважає, що "самопроголошений" президент Білорусі Олександр Лукашенко "підписав собі вирок", затримавши літак із білоруським опозиціонером на борту.

ВР Слуга народа голосування фракція Євген Шевченко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram