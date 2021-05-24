Народного депутата Шевченка виключили з фракції "Слуга народу"

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Фракція "Слуга народу", зібравши необхідну кількість підписів, виключила народного депутата Євгена Шевченка зі своїх лав

Як передає RegioNews, про це повідомив у своєму Telegram-каналі член фракції "Слуга народу” Олександр Качура.

Євгенія Шевченка виключили зі "Слуги народу". Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів", - повідомив Качура.

За його словами, матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні.

Відомо, що напередодні Шевченко підтримав затримання в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича після екстреної посадки літака.

Нагадаємо, 20 квітня нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до президента Білорусі, яка проходила у палаці Лукашенка у Мінську.

Раніше повідомлялось, що мер Львова Андрій Садовий вважає, що "самопроголошений" президент Білорусі Олександр Лукашенко "підписав собі вирок", затримавши літак із білоруським опозиціонером на борту.