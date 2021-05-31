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31 травня 2021, 18:42 5

Прокуратура оскаржує у суді регіональний статус російської мови у Миколаєві

31 травня 2021, 18:42 5
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Фото: із відкритих джерел
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Миколаївська обласна прокуратура подала позов до окружного адміністративного суду з проханням скасувати регіональний статус російської мови в місті Миколаєві

Про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Прокуратура просить визнати нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21 серпня 2012 року №19/4. Напередодні міська рада на засіданні відмовилася скасувати регіональний статус російської мови.

Оскільки рішення ради від 21.08.2012 №19/4 наразі є чинним, обласною прокуратурою, з метою визнання його протиправним та нечинним, до Миколаївського окружного адміністративного суду скеровано відповідну позовну заяву", - зацитував Кремінь лист прокуратури.

Він додав, що депутати міської ради Миколаєва "неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення".

Відомо, що крім Миколаєва регіональний статус російської мови в Україні діє на території Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що владу Миколаєва закликали позбавити російську мову статусу регіональної.

20 травня у Миколаєві депутати не змогли позбавити російську мову статусу регіональної.

25 травня у Харкові регіональний статус російської мови скасували через суд.

суд Миколаїв Омбудсмен Тарас Кремінь російська мова

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