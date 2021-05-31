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31 травня 2021, 19:35 5

Вбивство Кирила Тлявова: Генпрокурор знову заявила про скорий фінал судового розгляду

31 травня 2021, 19:35 5
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У другу річницю вбивства 5-річного Кирила Тлявова генеральний прокурор Ірина Венедіктова нагадала, що наступні судові засідання у справі призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року. Також за її словами, невдовзі сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Венедіктової, наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених.

Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.

Залишається допит обвинувачених і сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу - судових дебатів, - написала Венедіктова.

Венедіктова нагадала, що 31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю - куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні.

Судовий розгляд за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських та неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності досі триває.

Наразі відбулося 30 судових засідань.

Як повідомлялося, 18 листопада 2020 року Генпрокурор сподівалася на винесення "уже цього року" вироку по справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Справа була уже рік у суді.

Раніше, у червні 2020-го у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з'явилися нові деталі. Раніше двох підозрюваних суд відпустив з-під варти.

Про трагедію, яка трапилася 2019-го з 5-річним хлопчиком у Переяславі-Хмельницькому, читайте: Історії, які шокували Україну того тижня.

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