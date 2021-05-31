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31 травня 2021, 20:04 4

ДП "Медзакупівлі" звернулося до суду щодо пені з фармацевтичної групи "Лекхім" за прострочені поставки ковід-вакцин

31 травня 2021, 20:04 4
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Фото з відкритих джерел
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Державне підприємство "Медичні закупівлі України" подало позов щодо стягнення пені з фармацевтичної групи "Лекхім" за прострочені поставки вакцин проти коронавірусу

Про це в інтерв'ю виданню ZN.UA повідомив генеральний директор держпідприємства Арсен Жумаділов, передає RegioNews.

Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед Українською державою, - сказав Жумаділов.

Він зазначив, що "Лекхім" не виплатив пеню за затримки із поставками препаратів. Водночас "Медзакупівлі" сподіваються, що контракт буде закритий у червні.

Жумаділов також повідомив, що держпідприємство може повернутися до закупівель вакцини проти коронавірусу у майбутньому.

Розмова була така: наразі все те, що вже передано на одну з міжнародних організацій, буде виконуватися нею, бо перегляд формальних і неформальних домовленостей забере час. А майбутні закупівлі (ми розуміємо: є ймовірність, що вакцинація — не разова акція, і, можливо, ми проходитимемо через неї щосезонно) будуть передані нам. Принаймні міністр це розглядатиме, - сказав керівник компанії.

За його словами, у разі, якщо в майбутньому постачальники вакцин від коронавірусу збережуть умови щодо конфіденційності ціни контрактів, може знадобитися внесення змін у законодавство.

Це стосуватиметься саме договорів на закупівлю вакцини проти COVID-19. Щоб ми могли їх укладати й публікувати, наприклад, весь договір, окрім пунктів, до яких є вимоги конфіденційності від контрагента. Зазвичай це ціна за одиницю та сума договору. Але у всіх інших аспектах договір буде публічним. Це краще, ніж нічого, - сказав Жумаділов.

Водночас він не має інформації, як "Лекхім" буде розпоряджатися тими законтрактованими вакцинами, які компанія закуповувала за власний кошт понад державний контракт.

Як повідомлялося, ще в середині квітня "Медзакупівлі" хотіли оштрафувати недобросовісного постачальника китайської COVID-вакцини. З "Лекхіму" можуть стягнути понад 38 млн гривень за несвоєчасну поставку вакцини Sinovac.

ДП Медзакупівлі вакцина постачальники суд позов

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