Ректор КНУ ім. Шевченка хоче позбавити Лукашенка звання почесного доктора

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Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимира Бугров закликав Вчену раду КНУ позбавити Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора вишу

Про це Бугров написав у Facebook, передає RegioNews.

Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету! Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні", - написав Бугров.

Він також висловив занепокоєння подіями, які відбуваються в Білорусі протягом останніх місяців.

Зокрема, - нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, - додав Бугров.

Як повідомлялося, мер Львова Садовий відреагував на дії Білорусі по затриманню літака з опозиціонером. Андрій Садовий вважає, що "самопроголошений" президент Білорусі Олександр Лукашенко "підписав собі вирок", затримавши літак із білоруським опозиціонером на борту.

Також від 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.