В КНУ им. Шевченко обещают лишить Лукашенко звания почетного доктора 7 июня

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ректора университета Владимира Бугрова, передает RegioNews.

По его словам, уже три комиссии ученого совета выработали процедуру лишения почетных званий.

Основаниями для отмены звания является нарушение прав человека и неуважение к государству Украина.

7 июня состоится заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - сообщил ректор университета.

Бугров утверждает, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Диплом почетного доктора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александру Лукашенко вручили 5 ноября 2009 года, звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании запретил полеты над воздушным пространством Беларуси после задержания самолета с белорусским оппозиционером на борту.

Также сообщалось, что ректор КНУ им. Шевченко хочет лишить Лукашенко звание почетного доктора.