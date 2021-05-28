Україна може запровадити санкції проти Білорусі, МЗС передало список в РНБО

Фото: із відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти чиновників режиму Олександра Лукашенка, список передали в Раду національної безпеки та оборони.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін, передає RegioNews.

Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента", - розповів Єнін.

За його словами, санкції в першу чергу будуть стосуватися тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікації президентських виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Своїм останнім кроком про закриття авіаційного простору над Білоруссю, а також заборону транзиту літаків білоруських авіакомпаній, українська сторона показала, що вважає ненормальною ту практику білоруської влади, яка була застосована до пасажирського літака", - додав дипломат.

Нагадаємо, 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича. Він 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.

Того ж дня Україна заборонила імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.