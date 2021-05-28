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28 травня 2021, 21:58 5

У ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська

28 травня 2021, 21:58 5
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Фото: із відкритих джерел
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Рішення про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська буде розглядати нове керівництво ОБСЄ

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews.

За його словами, скоро має відбутися ротація представників ОБСЄ в контактній групі, і голова української делегації Леонід Кравчук заявив тверду політичну позицію.

З його точки зору, Білорусь важкувато вважати нейтральною при чинному режимі Лукашенка, а саме це є головною умовою, щоб надавати нейтральний майданчик для сторін, які конфліктують. Якщо країна схиляється до однієї зі сторін конфлікту, то чи варто там проводити – питання. Кравчук на нього відповів однозначно: ні, не можна", — повідомив Арестович.

Він додав, що перенесення переговорів із Мінська офіційно ще не обговорюють.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі.

ТКГ мінські угоди засідання Білорусь олексій арестович

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