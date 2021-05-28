Україна дала дозвіл на приїзд генконсулів Угорщини в Закарпатську область

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Україна передала дозвіл Угорщині на проведення ротації своїх генконсулів в Закарпатській області, сторони намагались про це домовитися більш ніж півроку

Про це повідомляє "Українська правда”, передає RegioNews.

Відомо, що незабаром до роботи в Україні приступлять два нові угорські дипломати - генконсул в Ужгороді Йожеф Бочкоі та консул у Берегові Ендре Соліпскі.

Вони отримали згоду України на виконання консульських функцій. Екзекватури, тобто дозволи української держави угорські дипломати отримають вже після прибуття до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу 2020 року у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.

10 грудня прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандою цигарок.