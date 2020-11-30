На Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України

Його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду

Його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду

Фото: УНІАН

У Закарпатській області працівники СБУ проводять обшуки у колишнього народного депутата та лідера Партії угорців України КМКС Василя Брензовича.

Про це повідомив блогер і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола, передає RegioNews.

За його словами, обшуки відбуваються по кримінальній справі, якою розслідується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів.

Правоохоронці вважають, що ці договори можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Перевіряється злочинна схема фіктивності виконання підрядних робіт конкретними підприємцями на замовлення одного із фондів, привласнення фігурантами виділених грошей, ведення подвійної бухгалтерії, а також використання виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України”, - написав Глагола.

Нагадаємо, в Україну не пустили угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, йому віднедавна заборонений в'їзд в Україну.