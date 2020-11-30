Держзрада та сепаратизм: в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті

СБУ підозрює благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні

СБУ підозрює благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні

Фото: СБУ

Служба безпеки України провела на Закарпатті низку обшуків у функціонерів іноземного благодійного фонду в рамках справи про його причетність до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вони вивчають можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків слідчі СБУ виявили у фігурантів друковані матеріали, які популяризують так звану "Велику Угорщину” та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Також СБУ вилучила комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.