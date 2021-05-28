САП ініціювала конфіскацію квартири нардепа Волинця

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату від "Батьківщини" Михайлу Волинцю, та стягнення її в дохід держави

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу САП.

"28 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату, та стягнення її в дохід держави", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, нардеп у 2020 році придбав трикімнатну квартиру у Києві, але не вказав, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої покупки, зважаючи на розмір законних доходів депутата.

Зазначається, що парламентар муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її можуть стягнути в дохід держави.

Відомо, що раніше "Схеми" повідомляли, що Волинець у червні 2020 року продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі і одразу придбав нове житло і два паркомісця в елітній новобудові на Печерську.

Раніше повідомлялося, що нинішня кампанія декларування завершилася. Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку поданих декларацій.