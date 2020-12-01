Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті
У Міністерстві закордонних справ Угорщини відреагували на обшуки, які провела Служба безпеки України в благодійному фонді на Закарпатті, який начебто має стосунок до закарпатських угорців: викликали посла та планують скаржитися до НАТО.
Як передає RegioNews, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.
В Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали на Посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України”, - заявив глава МЗС Угорщини.
За словами угорського міністра, сьогодні він планує зустрітися із представником НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі.
Міністр заявив, що влада буде і надалі захищати закарпатських угорців та планує говорити про це на всіх міжнародних форумах.
Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті СБУ проводила обшуки у лідера Партії угорців України.
Згодом у партії "Рідне Закарпаття" прокоментували обшуки у лідера Партії угорців України.