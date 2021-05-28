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28 травня 2021, 17:27 636

На Харківщині чоловік розбив та хотів викрасти 12 автівок

28 травня 2021, 17:27 636
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Фото: Нацполіція
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У Харківській області повідомили про підозру чоловіку, який пошкодив та намагався викрасти 12 автомобілів

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Викрили 34-річного жителя міста Зміїв Чугуївського району в момент проникнення до салону останньої дванадцятої автівки місцеві мешканці.

Чоловік 24 травня близько 22:50 цеглою розбив скло дверей автівки, проник до салону та намагався запустити двигун шляхом з’єднання дротів замка запалення. Тієї ночі він також пошкодив ще 10 автівок жителів міста Зміїв, а в ніч на 22 травня - ще два транспортних засоби. Наразі всі потерпілі звернулися до поліції із заявами.

У поліції повідомили, що всі злочини зловмисник скоїв в стані алкогольного сп’яніння та пояснив це бажанням покататися.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України". Тепер йому загрожує в'язниця.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві водій напідпитку врізався у авто поліції, внаслідок чого постраждали патрульні.

Україна кримінал поліція Харків авто

 
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