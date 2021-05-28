Украина дала разрешение на приезд генконсулов Венгрии в Закарпатскую область
Украина передала разрешение Венгрии на проведение ротации своих генконсулов в Закарпатской области, стороны пытались об этом договориться более полугода
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
Известно, что в ближайшее время к работе в Украине приступят двое новых венгерских дипломатов - генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои и консул в Берегово Эндре Солипски.
Они получили согласие Украины на выполнение консульских функций. Экзекватуры, то есть разрешения украинского государства венгерские дипломаты получат уже по прибытии в Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.
В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.
1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.