19:25  28 мая
В Одессе проводят обыски в учебных центрах для моряков - СМИ
16:59  28 мая
В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь, - СМИ
17:59  28 мая
На Донбассе за сутки семь обстрелов, боевики ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
28 мая 2021, 20:58 70

Украина дала разрешение на приезд генконсулов ​​Венгрии в Закарпатскую область

28 мая 2021, 20:58 70
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина передала разрешение Венгрии на проведение ротации своих генконсулов ​​в Закарпатской области, стороны пытались об этом договориться более полугода

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Известно, что в ближайшее время к работе в Украине приступят двое новых венгерских дипломатов - генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои и консул в Берегово Эндре Солипски.

Они получили согласие Украины на выполнение консульских функций. Экзекватуры, то есть разрешения украинского государства венгерские дипломаты получат уже по прибытии в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.

В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.

10 декабря пограничники задержали венгерского дипломата с контрабандой сигарет.

Украина Венгрия МИД Закарпатье консул

САП инициировала конфискацию квартиры нардепа Волынца
28 мая 2021, 18:47
На Харьковщине мужчина разбил и хотел похитить 12 автомобилей
28 мая 2021, 17:27
В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь, - СМИ
28 мая 2021, 16:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram