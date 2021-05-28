У Єгипті під час дайвінгу помер екс-глава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь, - ЗМІ

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У п'ятницю, 28 травня, поблизу єгипетського міста Дахаб під час дайвінгу помер колишній глава Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь

Про це повідомив Оbozrevatel з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.

Зазначається, що Гвоздь занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію й оперативно доставили до лікарні. Медики констатували смерть українця.

Лікарі кажуть, що колишній чиновник надто довго перебував під водою.

Відомо, що Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки у 2014-2016 роках.

Нагадаємо, нещодавно у Слов'янську помер депутат міськради і екскандидат в мери Павло Придворов.