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28 травня 2021, 19:58 6

Справу підозрюваного в хабарництві ексчиновника Житомирської ОДА передали до суду

28 травня 2021, 19:58 6
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Фото: із відкритих джерел
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Подільська окружна прокуратура міста Києва передала до суду обвинувальний акт проти колишнього начальника департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, якого звинувачують в корупції

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник вимагав "відкат” від генерального директора однієї із житомирських комунальних лікарень за виділення 1,2 млн грн для закупівлі кисневого обладнання.

Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

Миколу Суслика затримали після того, як він отримав спочатку 51, а згодом ще 72 тис. грн.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара. Він вимагав "відкат” за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19.

26 січня затриманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА відпустили під заставу. Пізніше Миколу Суслика відсторонили від посади і вже 23 березня його звільнили.

суд кримінальна справа Житомир корупція ОДА Микола Суслик

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