У Києві спецназ затримав чоловіка, який стріляв з вікна по пішоходах

Фото: Нацполіція

У Голосіївському районі Києва чоловік стріляв у перехожих із вікна своєї квартири, для його затримання задіяли спецпризначенців

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, чоловік, ймовірно, був напідпитку, він зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна. Постріли почули сусіди і викликали поліцію.

На спецлінію 102 столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що з квартири на вулиці Васильківській чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, спецпризначенці та лікарі”, - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додали, що власник квартири забарикадувався меблями всередині і погрожував вчинити самогубство. Поліцейські вели з ним переговори і змогли затримати.

Мешканця Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили предмети, схожі на пістолет та гільзи, які направили на експертизу”, - додали у поліції.

Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею "хуліганство”, затриманому готують повідомлення про підозру. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві на Печерську 21-річний хлопець стріляв по військовій частині.