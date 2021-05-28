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28 травня 2021, 19:25 125

В Одесі проводять обшуки в навчальних центрах для моряків - ЗМІ

28 травня 2021, 19:25 125
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Фото: dumskaya.net
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Працівники поліції Одеси проводять обшуки в кількох комерційних навчальних центрах для моряків

Про це повідомляє місцеве видання "Думская”, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, правоохоронці обшукують Чорноморський тренажерний центр за адресою вул. Базарна, 3а, офіси морських агентств на Великій Арнаутській, 2 і 61, а також приміщення компанії "Marine Іnspector” на площі 10 Квітня.

Вони припускають, що можливо, слідчі дії тривають і за іншими адресами.

За нашими даними, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання грошей у моряків за сертифікати і успішну здачу кваліфікаційного іспиту”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

обшуки Одеса кримінальна справа корупція моряки

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