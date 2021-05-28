На Київщині із судової зали втік злочинець, поліцейські проводять спецоперацію

Фото: Сегодня

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Як повідомили виданню у поліції, нині проводиться поліцейська спецоперація. В Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.

"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав відбутися суд, а йому вдалося втекти із судової зали", – зазначили правоохоронці.

Як чоловікові вдалося втекти із зали суду – встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, днями на Київщині п’яний чоловік на викраденій автівці потрапив у ДТП.