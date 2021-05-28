На Київщині із судової зали втік злочинець, поліцейські проводять спецоперацію
У Київській області поліція розшукує злочинця, який втік із зали суду
Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".
Як повідомили виданню у поліції, нині проводиться поліцейська спецоперація. В Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.
"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав відбутися суд, а йому вдалося втекти із судової зали", – зазначили правоохоронці.
Як чоловікові вдалося втекти із зали суду – встановлюють співробітники поліції.
Нагадаємо, днями на Київщині п’яний чоловік на викраденій автівці потрапив у ДТП.
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