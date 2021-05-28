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28 травня 2021, 18:17 904

На Київщині із судової зали втік злочинець, поліцейські проводять спецоперацію

28 травня 2021, 18:17 904
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Фото: Сегодня
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У Київській області поліція розшукує злочинця, який втік із зали суду

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Як повідомили виданню у поліції, нині проводиться поліцейська спецоперація. В Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.

"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав відбутися суд, а йому вдалося втекти із судової зали", – зазначили правоохоронці.

Як чоловікові вдалося втекти із зали суду – встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, днями на Київщині п’яний чоловік на викраденій автівці потрапив у ДТП.

суд злочин поліція Київська область спецоперація

 
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