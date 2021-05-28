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28 мая 2021, 19:58 10

Дело подозреваемого в коррупции экс-чиновника Житомирской ОГА передали в суд

28 мая 2021, 19:58 10
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Фото: из открытых источников
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Подольская окружная прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт против бывшего начальника департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, которого обвиняют в коррупции

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник требовал "откат" от генерального директора одной из житомирских коммунальных больниц за выделение 1,2 млн грн грн для закупки кислородного оборудования.

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Николая Суслика задержали после того, как он получил сначала 51, а потом еще 72 тыс. грн.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки. Он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19.

26 января задержанного на взятке чиновника Житомирской ОГА отпустили под залог. Позже Николая Суслика отстранили от должности, и уже 23 марта его уволили.

суд уголовное дело Житомир коррупция ОГА Николай суслик

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