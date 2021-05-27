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27 мая 2021, 20:37 14

Венедиктова рассказала, почему Медведчука отправили не в СИЗО, а под домашний арест

27 мая 2021, 20:37 14
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Фото: из открытых источников
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Суд решил не отправлять в СИЗО народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку его активы заморожены, и сумма залога в 300 млн гривен для него была слишком большой

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

По ее словам, судья посчитал, что ходатайство об аресте подозреваемого в государственной измене нардепа было безальтернативное.

Судья, когда мотивировал решение, сказал, подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что если бы решение судьи было неправосудное, то она бы пошла в Высший совет правосудия.

Суд решил, что поскольку мы наложили санкции на него, то это безальтернативное решение. Поэтому суд пошел таким путем. Если что-то там было неправосудно, я бы пошла в Высший совет правосудия, но в этом решении судьи, оснований для этого нет", - заявила генпрокурор.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

СИЗО уголовное дело ОПЗЖ Виктор Медведчук государственная измена домашний арест

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