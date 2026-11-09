На Київщині жінку збили на смерть
Аварія сталась на автодорозі Київ — Вишгород — Десна в напрямку столиці. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 47-річний водій BMW 525d наїхав на пішохідку. Внаслідок отриманих травм 79-річна жінка загинула на місці.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
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