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09 листопада 2026, 14:30

На Київщині жінку збили на смерть

09 листопада 2026, 14:30
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Фото: Нацполіція
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Аварія сталась на автодорозі Київ — Вишгород — Десна в напрямку столиці. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 47-річний водій BMW 525d наїхав на пішохідку. Внаслідок отриманих травм 79-річна жінка загинула на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

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