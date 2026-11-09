Російський FPV-дрон вдарив по автомобілю на Миколаївщині: є поранені

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На Миколаївщині внаслідок атаки російського FPV-дрона на автомобіль постраждали троє людей. Двоє з них потрапили до лікарні

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

Атака сталася вдень 9 листопада у селі Парутине Куцурубської громади. Російські військові спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль.

Унаслідок удару постраждали 57-річний чоловік та дві жінки віком 54 і 51 рік.

Чоловіка та 54-річну жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували. Ще одній постраждалій, 51-річній жінці, медичну допомогу надали на місці. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада РФ атакувала Україну 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації.