У Києві СБУ затримала громадянина Молдови, який перебуває у розшуку Інтерполу
Працівники Служби безпеки України затримали у Києві громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, він незаконно потрапив до України і переховувався від кримінального переслідування у себе на батьківщині.
Встановлено, що іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів в Республіці Молдова", - йдеться в повідомленні.
Наразі іноземцю повідомили про підозру в незаконному перетині державного кордону, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу.