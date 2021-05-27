У Києві СБУ затримала громадянина Молдови, який перебуває у розшуку Інтерполу

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, він незаконно потрапив до України і переховувався від кримінального переслідування у себе на батьківщині.

Встановлено, що іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів в Республіці Молдова", - йдеться в повідомленні.

Наразі іноземцю повідомили про підозру в незаконному перетині державного кордону, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу.