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27 травня 2021, 17:30 73

У Києві СБУ затримала громадянина Молдови, який перебуває у розшуку Інтерполу

27 травня 2021, 17:30 73
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Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України затримали у Києві громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, він незаконно потрапив до України і переховувався від кримінального переслідування у себе на батьківщині.

Встановлено, що іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів в Республіці Молдова", - йдеться в повідомленні.

Наразі іноземцю повідомили про підозру в незаконному перетині державного кордону, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу.

Київ СБУ затримання Інтерпол кримінальна справа

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