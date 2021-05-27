Депутати Волинської облради просять заборонити "Партію Шарія" та "ОПЗЖ"

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Сьогодні, 27 травня під час засідання Волинської обласної ради депутати підтримали звернення до центральної влади з приводу заборони діяльності таких політсил, як ОПЗЖ та “Партія Шарія”

Про це повідомляє видання "Конкурент", передає RegioNews.

Звернення депутати направили президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Мін’юсту.

У тексті звернення зазначається, що "окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення".

Вони вимагають підготувати та ухвалити законопроєкт та відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія" – як таких, що "відстоюють і активно просувають інтереси російського агресора і є, по суті, колаборантами Кремля".

Нагадаємо, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просила владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.

2 березня Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партії Шарія".

11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".