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27 мая 2021, 17:09 24

Депутаты Волынского облсовета просят запретить "Партию Шария" и "ОПЗЖ"

27 мая 2021, 17:09 24
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 27 мая во время заседания Волынского областного совета депутаты поддержали обращение к центральной власти по поводу запрета деятельности таких политсил, как ОПЗЖ и "Партия Шария"

Об этом сообщает издание "Конкурент", передает RegioNews.

Обращение депутаты направили президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Минюсту.

В тексте обращения отмечается, что "кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

Они требуют подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария" - как таких, что "отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора и является, по сути, коллаборационистами Кремля".

Напомним, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просил власть запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.

2 марта Каменец - Подольский горсовет обратился к руководству государства о запрете партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партии Шария".

11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария".

ОПЗЖ облсовет Волынская область запрет Партия Шария обращение

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