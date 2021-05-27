Житомирські депутати звернулись до влади Львова через незаконне сміття

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Житомирська обласна рада направила звернення до Львівської ОДА, а також до обласної та міської рад з приводу незаконного вивезення сміття з Львівщини та самовільного скидання на території Житомирщини

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Ми, депутати Житомирської обласної ради, стурбовані ситуацією, яка склалася у Житомирській області щодо несанкціонованого і самовільного розміщення твердих побутових та інших відходів (у тому числі медичних) в не передбачених на те місцях, що має системний характер та має львівське походження”, - йдеться в тексті звернення.

Депутати нагадали, що 20-21 березня жителі села Будичани Житомирського району виявили на території непрацюючого цегляного заводу у водоохоронній зоні стихійне звалище сміття.

Серед іншого, там були квитанції з міста Львова і медичні відходи, такі як одноразові халати, маски, рукавички, упаковки від таблеток та медпрепаратів.

За цим фактом були надіслані звернення в правоохоронні органи, щоб провести перевірки у закладах охорони здоров’я Львова.

Депутати Житомирської облради також просять владу Львова перевірити медичні заклади на предмет належного поводження та зберігання медичних відходів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова, мітингувальники перекривали трасу.