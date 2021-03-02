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02 березня 2021, 18:21 44

Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони проросійських партій

02 березня 2021, 18:21 44
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Вимагають заборонити діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія
Вимагають заборонити діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія
Фото з відкритих джерел
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Питання про діяльність проросійських політичних сил в Україні розглянули сьогодні на сесії Кам’янець-Подільської міськради під гаслом «За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кам’янець-Подільської міськради.

З ініціативою звернення до Президента України, секретаря РНБО, голови Верховної ради виступили представники "Свободи”. Зокрема вони вимагають заборонити діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія.

Серед іншого, у зверненні зазначається, що "окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є й внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення”.

Просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкти та регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора, - йдеться у зверненні.

Депутати звернення підтримали, його надішлють до вищих керівних органів держави.

#сесія #звернення "За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки" Сьогодні на сесії депутати підтримали...

Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Tuesday, March 2, 2021

Як повідомлялося, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.

Раніше, 25 лютого, Чернівецька міськрада просить РНБО накласти санкції на Папієва, ОПЗЖ та партію Шарія. Відповідне звернення підтримане більшістю голосів депутатів.

ОПЗЖ горсовет заборона Партія Шарія Кам`янець-Подільський звернення

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