Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони проросійських партій
Питання про діяльність проросійських політичних сил в Україні розглянули сьогодні на сесії Кам’янець-Подільської міськради під гаслом «За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кам’янець-Подільської міськради.
З ініціативою звернення до Президента України, секретаря РНБО, голови Верховної ради виступили представники "Свободи”. Зокрема вони вимагають заборонити діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія.
Серед іншого, у зверненні зазначається, що "окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є й внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення”.
Просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкти та регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора, - йдеться у зверненні.
Депутати звернення підтримали, його надішлють до вищих керівних органів держави.
#сесія #звернення "За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки" Сьогодні на сесії депутати підтримали...Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Tuesday, March 2, 2021
Як повідомлялося, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.
Раніше, 25 лютого, Чернівецька міськрада просить РНБО накласти санкції на Папієва, ОПЗЖ та партію Шарія. Відповідне звернення підтримане більшістю голосів депутатів.