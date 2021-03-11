Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія"

Судове засідання у справі призначено на 6 квітня

Судове засідання у справі призначено на 6 квітня

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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія", - йдеться у повідомленні.

Суд прийняв до розгляду справу за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, 26 лютого Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ. Служба безпеки України підозрює Анатолія Шарія у державній зраді.

Раніше, 25 лютого, Чернівецька міськрада просить РНБО накласти санкції на Папієва, ОПЗЖ та партію Шарія. Відповідне звернення підтримане більшістю голосів депутатів.