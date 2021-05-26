Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську

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Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації” постановляю утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області”, - йдеться в тексті указу.

Зазначається, що заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації в місті, покладені на Командувача об’єднаних сил та голову Донецької обласної державної адміністрації.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше мер Слов’янська просив ввести ВЦА та провести перевибори у міськраду.

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