Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ

Знакове не тільки для Донбасу, а й для всієї країни місто вже півроку живе без бюджету, діючої більшості в міськраді та її секретаря

Знакове не тільки для Донбасу, а й для всієї країни місто вже півроку живе без бюджету, діючої більшості в міськраді та її секретаря

Після травневих свят слов'янський мер Вадим Лях пішов на лікарняний, в місті – колапс влади. Як довго Слов'янську залишилося чекати введення режиму військово-цивільної адміністрації, над чим вже задумалися в Офісі президента, розбирався RegioNews.

Чому ВЦА?

Затію з харакірі у вигляді створення в Слов'янську військово-цивільної адміністрації запропонував сам діючий градоначальник Вадим Лях. Ще 14 квітня на своїй сторінці в Facebook він опублікував відеозвернення, в якому запропонував Слов'янську "перезавантаження". "Я звертаюся з листом до голови ДонОДА Павла Кириленка з проханням розглянути можливість призначення перевиборів депутатів і мера Слов'янської міської ради. А на проміжний період - можливість введення військово-цивільної адміністрації", - заявив міський голова.

Його логіка проста: за п'ять місяців роботи депкорпуса в Слов'янську "досі не прийнятий бюджет, не обраний секретар міської ради, гальмується вирішення важливих питань життєдіяльності міста".

У перекладі з чиновницького - комунальні служби близькі до зупинки, є проблеми з водопостачанням, курортні здравниці взагалі не готові до сезону, практично впав міст через річку Казенний Торець, 200 млн грн на ремонт якого тепер обіцяє виділити ОДА, а вчителі ризикують залишитися без повноцінних літніх відпускних. "Тому - йдемо на перевибори", - закликає Лях.

Цар не справжній

Головна проблема сьогоднішнього місцевого самоврядування Слов'янська в тому, що ОПЗЖ, яка перемогла на виборах з результатом в 36,84% голосів і отримала 14 з 38-ми мандатів в міськраді, не сприймає мера Вадима Ляха, як очільника міста. Незважаючи на те, що він переміг за підтримки понад 60% виборців, котрі голосували.

Висунувший його "Опозиційний блок" при цьому отримав шість депутатських місць і вельми далекий від формування власної більшості. У той же час коаліція ОПЗЖ на чолі з противником Ляха на виборах мера, відверто проросійським Павлом Придворовим, "Партії миру і розвитку" з Нелей Штепою (нині вигнаної з лав рідної партії за підтримку Придворова на виборах) і "Нашого краю" з колишнім нардепом від БПП Олегом Недавой має 23 голоси і повну свободу дій.

У свою чергу, "Опоблок", "Слуга народу" з шістьма місцями і "Європейська солідарність" з трьома задовольняються роллю меншості. Перші ж спроби переговорів між сторонами закінчилися провалом і взаємними звинуваченнями в спробі узурпації влади.

Імперський апетит

ОПЗЖ хотіла зайти у владу з розмахом: призначити власного секретаря міськради, сформувати підконтрольну вертикаль у виконкомі і залишити Ляха в ролі "весільного генерала". Але далі плану справа не пішла. Наприкінці січня кандидатура на посаду секретаря від мера – Ольга Алтуніна зі "Слуги народу" - була успішно провалена, градоначальник своєю чергою ветував рішення міськради про призначення на цей пост Євгена Ляхового.

Він поставив підпис у заяві про власне призначення разом з іншими депутатами від більшості, що дало привід Ляху угледіти в цьому конфлікт інтересів і формальний привід заблокувати рішення. Крім того, на думку мера, кандидатура Ляхового не пройшла всі профільні комісії міськради, що теж порушує регламент.

Природно, до призначення заступників міського голови більшістю справа навіть не дійшла. Спостерігачі вже приготувалися до реваншу і подолання вето, для чого до 23 "багнетів" потрібно було додати три голоси, але справа закінчилася нічим. У буквальному сенсі. Представники ОПЗЖ, "Нашого краю" і "Партії миру і розвитку" просто перестали ходити на сесії, звинувачуючи при цьому чинного мера в блокуванні роботи міськради. А політичні баталії перейшли у формат тарифних мітингів, настав колапс влади, що триває досі. Який профіт від демаршу вони сподівалися отримати, залишилося загадкою.

Що далі

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко 29 квітня повідомив, що дав хід зверненню Вадима Ляха про "перезавантаження" Слов'янська. "Мною була зроблена доповідь заступнику голови Офісу президента, який відповідає за регіональну політику, керівнику Офісу президента і, відповідно, главі держави. Проінформовані про це з усіма підставами і моментами, які стосуються даного міста. Зараз ці питання розглядаються в Офісі президента і відпрацьовуються ті критичні моменти, які виникли в Слов'янську", - сказав він на прес-конференції.

Поки м'яч виявився, по суті, у Володимира Зеленського, експерти засумнівалися в логічності такого пасу Ляха. Старша радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба у коментарі "Новостям Донбасса" заявила, що "законом України про місцеве самоврядування не передбачено звернення міського голови до голови військово-цивільної адміністрації про припинення повноважень місцевої ради. Голова військово-цивільної адміністрації не наділений повноваженнями щодо призначення дострокових виборів міської ради", - вважає вона. Крім того, за словами експертки, нічого невідомо про рішення судів, які б свідчили про незаконність рішень або бездіяльність Слов'янської міської ради.

Простіше кажучи, Лях звернувся не за адресою. Дорога до перевиборів йде через суд та Верховну Раду. І створення ВЦА може бути наслідком цих процесів, а не навпаки. Втім, ніхто не дасть гарантії, що у президента не вирішать в запалі боротьби з Медведчуком вийти з власною ініціативою в парламент. Цей варіант можливий, якщо здасться вигідним у боротьбі за загальнонаціональні рейтинги. Але далеко не факт, що на повторних виборах у Слов'янську результати сильно зміняться на користь проукраїнських сил або конкретно "Слуги народу".