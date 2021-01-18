Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА

Місцеві вибори в Слов'янську повинні були поставити всі крапки над «i» в питанні, хто в найближчі п'ять років буде контролювати владу у цьому знаковому для всієї країни місті в Донецькій області. Однак поствиборна реальність тут поки що більше нагадує політичний пат з непередбачуваними наслідками

Місцеві вибори в Слов'янську повинні були поставити всі крапки над «i» в питанні, хто в найближчі п'ять років буде контролювати владу у цьому знаковому для всієї країни місті в Донецькій області. Однак поствиборна реальність тут поки що більше нагадує політичний пат з непередбачуваними наслідками

RegioNews розбирався, чому у міській владі стотисячного Слов'янська склалася настільки патова ситуація, а також проаналізував можливі шляхи виходу.

Перемога без більшості

Нагадаємо, за підсумками виборів крісло мера Слов'янська зберіг за собою кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях. Скандально відома колишня градоначальниця Неля Штепа, яка посіла третє місце за підсумками першого туру, у другому підтримала кандидата від ОПЗЖ Павла Придворова, що не допомогло тому перемогти Ляха. При цьому "Партія миру і розвитку", від якої балотувалася Штепа, виключила її зі складу політради та пригрозила згодом розпочати процедуру позбавлення ексмерші мандата депутата Слов'янської міськради, спираючись на норму закону про імперативний мандат.

В новообрану міськраду Слов'янська, що складається з 38 депутатів, пройшли відразу шість партій. Перше місце отримала ОПЗЖ, чиї 36,84% голосів конвертувалися в 14 мандатів. Другу і третю позицію розділили "Слуга народу" на чолі з Ольгою Алтуніною та "Опозиційний блок", який підтримує Ляха, – обидва отримали по 6 депутатських місць. "Партія миру і розвитку" задовольнилася разом з вигнаною Штепою 5-ма "багнетами", "Наш край", який тут очолює колишній нардеп від БПП Олег Недава, провів 4 депутатів, а "Європейська солідарність" – ще трьох.

Проти кого буде дружити більшість депутатів, стало зрозуміло практично відразу. Так, у міськраді зірвалася вже четверта спроба зібрати підготовчу робочу депутатську групу у повному складі для прийняття бюджету на 2021 рік. Кворуму немає через постійну відсутність на засіданнях представників трьох фракцій: ОПЗЖ, "Партії миру і розвитку" та "Нашого краю", які на трьох мають 23 депутатських мандати з 38-ми.

Антимерська негласна коаліція претендує не тільки на найважливішу посаду секретаря міськради, але хоче мати контроль над фактично всією виконавчою владою в місті, претендуючи на призначення навіть заступників Ляха. Йому вже поставили ультиматум: якщо кандидати в зами від градоначальника двічі не наберуть необхідної кількості голосів, їх запропонує йому депутатська більшість. При такому розкладі чинний мер тільки номінально буде керувати містом, що, зрозуміло, Ляха не влаштовує.

Тінь реваншу Штепи

Згоду Штепи підтримати представника ОПЗЖ у другому турі було дано, по нашій інсайдерської інформації, в обмін на підтримку депутатами партії Бойка-Медведчука кандидатури колишньої градоначальниці на посаду секретаря Слов'янської міськради. Штепі для перемоги арифметично цілком вистачило б голосів ОПЗЖ і "рідної" партії. Однак після того, як її однопартійці "прокляли" свого колишнього лідера, ситуація змінилася і шанси Штепи зайняти другу за важливістю посаду в рідному місті, здавалося б, впали.

Проте відзначимо два важливих фактори, які можуть схилити шальки терезів на користь Штепи. Після першого раунду різких заяв по гарячих слідах сьогодні і Штепа, і місцеві функціонери її нібито "колишньої" партії вже ретельно уникають взаємної критики. Відзначимо і другий важливий фактор - "Партія миру і розвитку" вже вступила у Слов'янську в неформальну коаліцію з ОПЗЖ.

Так що зірки на небосхилі північної Донеччини цілком можуть зійтися так, що Штепа все ж отримає посаду секретаря міськради і, враховуючи підтримку коаліціантів, стане де-факто реальною головою Слов'янська. Нескладно уявити, що повернення Штепи до влади в прифронтовому місті викличе ефект бомби, що розірвалася, осколки якої долетять до самого Києва і вдарять по крихкому рейтингу як Володимира Зеленського, так і президентської партії. Можна навіть вже зараз уявити майбутні колажі та меми прихильників п'ятого президента в соцмережах: "При Порошенку Штепа сиділа в СІЗО, а при Зеленському очолила Слов'янськ. Ви зробили це разом".

А якщо ще депутати міськради підкинути дрівець у вогонь, прийнявши якусь провокаційну постанову в дусі "Про зупинення дії закону про мову на території ОТГ", то Слов'янськ і зовсім може стати справжнім випробуванням для вертикалі влади шостого президента на міцність. При цьому створюючи додатковий ґрунт для розколів вже всередині самої "СН", де вистачає і своїх внутрішньопартійних розбіжностей по закону про мову.

Варіант рішення для Києва

Втім, не тільки реваншу Штепи повинен серйозно побоюватися Київ. Сам факт ситуації, в якій міськрада буде не в змозі місяцями прийняти бюджет, а всі органи місцевої виконавчої влади будуть перебувати в перманентному паралічі, перетворює стотисячне місто в прифронтовому Донбасі в потенційну бочку з порохом. Не кажучи вже про те, що на Донеччині і без цього періодично трапляються серйозні кризи.

Так, в середині січня в найбільших містах області – Маріуполі, Покровську, Слов'янську – стали масово розходитися чутки про отруєну або непридатну до вживання воду у центральному водопостачанні. Такі повідомлення жителі масово поширювали в соцмережах. Виявилося, що у чуток була реальна основа. У воді каналу "Сіверський Донець – Донбас" дійсно було зафіксовано збільшення концентрації амонію, яке, ймовірно, пов'язано зі скиданням стічних вод в сусідній Харківській області.

На такі виклики необхідно оперативно і швидко реагувати, інакше наслідки можуть бути дуже серйозними. Чи здатна влада Слов'янська у своєму нинішньому стані адекватно приймати рішення в кризових ситуаціях — питання швидше риторичне. Слов'янські спостерігачі відзначають, що розбіжність серед місцевих еліт настільки велика, що варіант компромісу, який передбачає взаємні поступки, швидше за все, неможливий. Всі лідери фракцій у міськраді Слов'янська мають власні мерські амбіції, що робить їх практично недоговороздатними.

Втім, у президента все ж є рятівний рецепт, як проплисти в даній ситуації між Сциллою реваншу Штепи та Харибдою перманентної міської анархії. А саме: на законних підставах створити в Слов'янську військово-цивільну адміністрацію та призначити своїм указом главу виконавчої влади. І якщо кризу влади в місті не буде вирішено до початку весни, то такий варіант розвитку подій виглядає сьогодні найбільш імовірним.