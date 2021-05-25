У Слов'янську помер депутат міськради і екскандидат в мери Павло Придворов
У Слов'янську помер голова правління ПрАТ "Слов'янський машинобудівний завод", депутат міської ради від ОПЗЖ і кандидат на виборах мера міста Павло Придворов
Про це повідомляє Слов'янська міська рада, передає RegioNews.
Зазначається, що Павло Придворов помер 25 травня на 51-му році життя після важкої, тривалої хвороби.
Про інші обставини смерті Придворова поки не повідомляють.
Нагадаємо, під час місцевих виборів Павло Придворов був опонентом діючого мера Вадима Ляха у другому турі і отримав 10 415 голосів виборців. Тоді перемогу отримав Вадим Лях. Під час передвиборчої кампанії Придворов обіцяв відновити економічні зв'язки з Росією.
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