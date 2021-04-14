Мер Слов’янська просить ввести ВЦА та провести перевибори у міськраду

Також він пропонує ще раз провести вибори міського голови

Також він пропонує ще раз провести вибори міського голови

Фото: із відкритих джерел

Мер Слов’янська Вадим Лях звернувся до голови Донецької ОДА Павла Кириленка із проханням ввести у місті військово-цивільну адміністрацію та розглянути можливість перевиборів депутатів міської ради.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Він пояснив, що за п'ять місяців роботи депутатського корпусу 8-го скликання в Слов'янську досі не прийнятий бюджет, не обраний секретар міської ради, а також гальмується вирішення важливих питань життєдіяльності міста.

Він звинуватив депутатську більшість у небажанні змиритися з результатами виборів і спробах "відіграти все назад”.

Також мер Слов’янська стверджує, що його шантажують і не дають нормально працювати.

На жаль, на сьогодні нема іншого виходу - Слов'янську потрібне перезавантаження. Я звертаюся з листом до голови ДонОДА Павла Кириленка з проханням розглянути можливість призначення перевиборів депутатів і мера Слов'янської міської ради. А на проміжний період - можливість введення військово-цивільної адміністрації”, - написав Вадим Лях.

Нагадаємо, у Слов'янську депутати вчетверте не зібрались на "бюджетну" сесію

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