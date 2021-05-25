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25 травня 2021, 17:09 13

Законопроєкт "Про основи національного спротиву" дозволяє суттєво посилити здатність країни до оборони, - Таран

25 травня 2021, 17:09 13
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Верховний Головнокомандувач Збройних сил України визначив внесені сьогодні Президентом Зеленським законопроєкти як невідкладні для позачергового розгляду ВР

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран. передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони,

Міністр оборони зазначив, що Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкти законів України та "Про основи національного спротиву".

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України визначив законопроєкти "Про основи національного спротиву", "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" як невідкладні для позачергового розгляду ВР.

Ідея національного спротиву є невід’ємною складовою заходів всеохоплюючої оборони України. Активне залучення громадян до організації воєнної безпеки, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, передбачене в законодавчих ініціативах глави держави, дозволяє посилити стійкість України, - зазначив Таран.

За його словами, внесений Президентом законопроєкт "Про основи національного спротиву" дозволяє суттєво посилити здатність країни до оборони та створює необхідні передумови для якнайшвидшої імплементації в життя стратегії воєнної безпеки.

У випадку позитивного розгляду Верховною Радою, на законодавчому рівні з’являться передумови до організації заходів стримування і відсічі агресії із залученням громадян, що змусять противника припинити агресію проти України, - додав Таран.

Як повідомлялося сьогодні, Зеленський пропонує Раді збільшити чисельність ЗСУ. Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт №5558, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил.

Андрій Таран Міноборони законопроєкт президент Володимир Зеленський

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