Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021, которым создается в Славянске Донецкой области городская военно-гражданская администрация
Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.
Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации в городе, возложенные на командующего объединенных сил и главу Донецкой областной государственной администрации.
Указ президента вступает в силу с дня его опубликования.
Напомним, ранее мэр Славянска просил ввести ВЦА и провести перевыборы в горсовет.
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