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26 мая 2021, 13:16 16

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске

26 мая 2021, 13:16 16
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021, которым создается в Славянске Донецкой области городская военно-гражданская администрация

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации в городе, возложенные на командующего объединенных сил и главу Донецкой областной государственной администрации.

Указ президента вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, ранее мэр Славянска просил ввести ВЦА и провести перевыборы в горсовет.

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Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск.

Славянск Владимир Зеленский ВГА указ Донецкая область

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