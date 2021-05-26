Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске

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Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации в городе, возложенные на командующего объединенных сил и главу Донецкой областной государственной администрации.

Указ президента вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, ранее мэр Славянска просил ввести ВЦА и провести перевыборы в горсовет.

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