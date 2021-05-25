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25 травня 2021, 14:31 1015

Суд не продовжив домашній арешт ексмеру Слов'янська Нелі Штепі

25 травня 2021, 14:31 1015
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Фото: із відкритих джерел
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У Харкові Орджонікідзевський районний суд не продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи

Про це повідомляє видання Depo.ua із посиланням на адвоката Штепи Олександра Тананакіна, передає RegioNews.

За його словами, дія запобіжного заходу спливає 29 травня, наступне засідання у справі Нелі Штепи відбудеться 6 липня.

Адвокат розповів, що під час останнього засідання прокуратура не заявляла клопотання про продовження запобіжного заходу.

Наступне засідання призначене на 6 липня 2021 року на 10:00. Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту діє до 29 травня. На сьогоднішній день питання про необхідність його продовження не піднімалося", - розповів Тананакін.

У свою чергу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів журналістам, що клопотання про продовження запобіжного заходу для Нелі Штепи готується, наступне засідання відбудеться через півтора місяці.

Нагадаємо, раніше прокурор попросив продовжити запобіжний захід ексмеру Слов'янська Нелі Штепі.

9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

1 квітня Нелю Штепу знову посадили на нічний домашній арешт, таке рішення суд ухвалив вже вдруге упродовж року.

суд арешт кримінальна справа сепаратизм Неля Штепа Слов`янськ

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