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25 мая 2021, 19:51 21

ЦИК обжаловала решение Верховного Суда по поводу победы Вирастюка на выборах

25 мая 2021, 19:51 21
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного Суда, который отменил протокол о результатах промежуточных выборов на 87 округе

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В комиссии напомнили, что 19 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов, а 25 мая подала апелляционную жалобу после детальной проработки решения Верховного Суда.

23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск кандидата Александра Шевченко, в частности, отменил протокол от 19 мая.

Сегодня, после детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение", - говорится в сообщении.

Также в Центризбиркоме рассказали, что пока нет однозначного правового механизма для решения ситуации на 87-м округе.

В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда", - говорят в ЦИК.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК касательно выборов на 87 округе. Тогда Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

24 мая Верховный Суд во второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом.

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