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25 травня 2021, 16:01 5

Справа Шеремета: у відводі всього складу суду відмовлено

25 травня 2021, 16:01 5
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський райсуд Києва під час розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відмовив представниці потерпілих у цій справі Оксані Мельник у задоволенні відводу усьому складу суду

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд ухвалив заяву Мельник про відвід залишити без задоволення, - сказала Голуб.

Після того, як Мельник заявила цей відвід усьому складу суду, головуюча суддя оголошувала перерву для отримання інформації про обрання присяжних від апарату суду, і після перерви Голуб оголосила цю інформацію.

Потім прокурор і адвокат Антоненка Станіслав Кулик заявили, що на їх думку, ця заява щодо відводу задоволенню не підлягає, інші обвинувачені і їх захист також висловили свою думку щодо цієї заяви.

Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив Мельник у задоволенні заяви про відвід усьому складу суду.

Наразі суд продовжує вивчення матеріалів справи.

Як повідомлялося, 18 травня у "справі Шеремета" суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугар.

Раніше, 30 квітня у цій справі Антоненка відпустили під домашній арешт. Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці.

суд адвокат Справа Шеремета відмова відвід

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