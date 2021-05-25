У Києві дали три роки в'язниці чоловіку, який ґвалтував жінок у ТРЦ

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Київська міська прокуратура засудила до трьох років позбавлення волі чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство над жінками у вбиральнях торгового центру столиці

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.

Злочинця покарали за два інциденти, які трапилися 3 та 31 березня 2019 року в жіночих вбиральнях торгівельного супермаркету на Оболоні.

"Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру", – розповіли у прокуратурі.

Обвинувачений свою вину не визнав та кілька разів міняв тактику захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що робив все жартома.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих виплатити моральну шкоду на суму 30 000 грн кожній.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував жінку.